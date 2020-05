Los expertos de Wuhan advierten de que el coronavirus es sólo "la punta del iceberg"

El Instituto de Virología de Wuhan, la localidad China epicentro de la pandemia mundial del Covid-19, lleva años estudiando los diferentes tipos de coronavirus. Concretamente desde que el SARS de 2003 dio lugar a una intensa investigación sobre el papel de los murciélagos en la propagación de ese virus.

Quizá por eso, hace semanas que surgieron teorías de la conspiración que apuntaban a que ese laboratorio podría haber sido el origen del nuevo coronavirus. Con todo, los mayores expertos mundiales han asegurado que el virus no tiene ningún signo de haber sido creado por el hombre y que era evidente que había salido de la naturaleza.

Wang Yanyi, directora del laboratorio, ha asegurado que esas acusaciones son una simple invención y que su equipo nunca antes había tratado con algo como el SARS-CoV-2.

“Nuestro instituto recibió por primera vez la muestra clínica de la neumonía desconocida el 30 de diciembre del año pasado. Después de verificar el patógeno dentro de la muestra, encontramos que contenía un nuevo coronavirus, que ahora se llama SARS-CoV-2. No teníamos ningún conocimiento antes de eso, ni habíamos encontrado, investigado o mantenido el virus”, ha asegurado Wang a CGTN.

“Después de muchos años de investigación, la profesora Shi y su equipo han aislado y obtenido algunos coronavirus de los murciélagos. Ahora tenemos tres cepas de virus vivos. Uno de ellos tiene la mayor similitud, 96% con el virus del SARS. Pero su mayor similitud con el SARS-CoV-2 solo alcanza el 79.8%”, ha explicado.

En otra entrevista con CGTN, la profesora Shi Zhengli dijo que los virus que han descubierto hasta ahora son “solo la punta del iceberg”.

“Hay muchos tipos de murciélagos y otros animales salvajes en la naturaleza [que podrían ser potencialmente portadores de muchos virus]. Los virus que hemos descubierto son solo la punta del iceberg”, aseguró.

“Estos virus existen en la naturaleza, lo admitamos o no. Si no los estudiamos, posiblemente habrá otro brote y no los sabremos. Entonces, el trabajo que estamos haciendo ahora es encontrar los virus antes de que nos encuentren ”, advirtió Shi.