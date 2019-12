Los famosos españoles que se han unido a la lucha contra la crisis climática

La fama y el dinero no están reñidos con la preocupación por el planeta , que a fin de cuentas es de todos. A muchos famosos les quita el sueño el futuro del medio ambiente y utilizan todos los altavoces que están en su mano para dar la voz de alarma. Porque la alarma existe .

La crisis climático no solo puede destruir el planeta tal y como lo conocemos, acabar con nuestros océanos y las especies, con la capa de ozono o provocar el incremento del nivel del mar. Incluso puede poner en peligro el turismo, según alerta la ONU en la Cumbre del Clima en Madrid (la COP25) . Su ‘desaparición’ sería la consecuencia.

Todo esos famosos llevan ya una extensa carrera en el activismo y no son de nueva hornada. Para ellos esta lucha empezó mucho antes de que Greta Thunberg ocupa titulares en todo el mundo.

La sobreexplotación pesquera, los vertidos y los plásticos se están cargando los mares y los océanos, y el calentamiento global provocado por las emisiones está haciendo el resto. Los famosos no son ajenos a esta situación ni al planeta que (ellos también) están dejando a las futuras generaciones. Y claro, tienen que contarlo en Instagram, si no la lucha no sirve de nada: