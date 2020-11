Los farmacéuticos de Madrid: "Es imprescindible hacer test en las farmacias para descongestionar el sistema"

Luis González, presidente de COFM, no quiere hablar de política, pero reflexiona al respecto: “Basta que lo pida Madrid para que esa solicitud se mire con recelo y hablo a nivel sanitario”.

López de la Manzanara aduce motivos políticos para la falta de acuerdo: “Son temas políticos más que temas sanitarios. La farmacia es un vehículo que utilizan los políticos: si la Comunidad quiere, el Gobierno no; si el Gobierno quiere, la Comunidad no... Y así”. Para la organización es “una vergüenza que se esté jugando con la salud y las muertes de los ciudadanos por un problema político”.

No es una reclamación nueva; vienen pidiéndolo desde hace meses, recalcan sus responsables. El presidente de ADEFARMA, Cristóbal López de la Manzanara, alza incluso la voz para llamar a una cierta “rebeldía” contra el sistema si no se les autoriza en vista de la polémica surgida entre la Comunidad de Madrid y el Gobierno central ... ni siquiera hay acuerdo con los enfermeros, que también ven dudoso el papel de la farmacia.

Sí rotundo a hacer test de antígenos en las farmacias. La opinión del sector farmacéutico no puede ser más contundente: “Es algo imprescindible para descongestionar el sistema de salud”. Así se manifiestan desde las dos principales entidades en Madrid, la Asociación de Empresarios Farmacéuticos (ADEFARMA) y el Colegio Oficial de Farmacéuticos (COFM) .

A debate este miércoles entre el Gobierno y las comunidades

El tema es uno de los elementos a tratar en el Consejo Interterritorial de Salud entre Sanidad y las comunidades de este miércoles, con Madrid y Cataluña a la cabeza de quienes lo reclaman. Es una cuestión que podría resolverse pronto tras mucho tiempo enquistado:

“Primero fue Madrid, luego Cataluña y ahora hay varias más en esa opinión. Sería muy bueno que el Gobierno reaccionase a las solicitudes y aceptase nuestro ofrecimiento. Toda ayuda es poca. Vamos a definir requisitos y detalles, pero se trata de dar más puntos para luchar contra el virus”, añade Luis González.

“Tiempo atrás la Agencia Española del Medicamento nos dijo que eso dependía de cada CCAA, pero las comunidades dicen que es la agencia quien debe decidir. Y mientras estamos en tierra de nadie”, asume De la Manzanara, que insiste en el papel de su sector como elemento “desatascador” de un sistema sanitario “saturado” y marcado por el miedo al contagio. “Hoy la gente no quiere ir a los ambulatorios porque tiene miedo, pero en cambio sí acude a nosotros”.

Por ello mismo su asociación llama a la “rebeldía” si el sistema impide la realización de test de antígenos en locales farmacéuticos: “Tenemos que dar un paso al frente. Si hay que ir contra una voluntad que tiene muy poco de científica, si hay que ir contra unas medidas que nos lo impiden, iremos; pongamos un cartel diciendo ‘yo sí hago test’ y hagámoslos, al igual que ya se realizan en Alemania, Francia o Italia”. Algo más moderado, el presidente del Colegio asegura que “la legislación hay que cumplirla, pero esa idea se me ha pasado hace mucho tiempo”.

El proceso es seguro, defiende el sector

Los contrarios a la realización de estas pruebas rápidas en farmacia inciden en el problema de controlar la trazabilidad de cada muestra (el control de su evolución desde que se realiza), algo que descarta el líder de los empresarios del sector madrileño:

“Hay un protocolo que se elaboró en su día para cuidar la trazabilidad de cada paciente, pero los autoridades no lo han tenido en cuenta. Aquí tenemos capacidad para tomar las medidas higiénicas necesarias”, responde.

Tanto él como el responsable del COFM hablan de “meses” cuando analizan el tiempo que lo llevan pidiendo. “La ciudadanía no comprende que puedas conseguir estos test por internet, donde no hay control de su trazabilidad ni su conservación, pero no puedes en una farmacia, que sí lo garantiza”, explica el último.