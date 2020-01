Los Goya 2020: un desastre para olvidar

Andreu Buenafuente y Silvia Abril ya pueden creer en el refranero: las segundas partes nunca fueron buenas. ¿No les avisó Dani Rovira? La gala de los Goya 2020 ha sido soporífera. Ni siquiera han dejado lugar a lo predecible en los premios de la Academia del Cine. Por no haber, no han existido ni las reivindicaciones ni los grandes discursos. Solo grandes bostezos.

Chistes sin gracia, si acaso alguno flojo y otros que, directamente no se entendían. De hecho, en uno de ellos se mencionaba que Antonio Banderas también protagonizaba Mientras dure la guerra, y el propio actor aparecía en el plano con cara de no entender si se trataba de un error o solo de una gracia sin gracia. Qué desastre. Por no mencionar los problemas que han hecho que la imagen en televisión se haya fundido a negro en dos momentos de la gala. La mosca de TVE seguía en pantalla, pero el interior del auditorio malagueño no.