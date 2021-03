Los Goya 2021: nuestro cine, nuestra noche

No estar presencialmente en los Premios Goya es especialmente doloroso este año, cuando Antonio Banderas y María Casado van a ejercer de maestros de ceremonias y cuando nuestro cine ha dado tanto de sí, demostrando un músculo que muchos percibían invisible. En tiempos inciertos el talento se robustece, no iba a ser menos en el caso del cine español.

Lo que no es óbice para que títulos como La boda de Rosa de Icíar Bollaín , Sentimental de Cesc Gay , Baby de Juanma Bajo Ulloa , Nieva en Benidorm de Isabel Coixet, El inconveniente de Bernabé Rico o Ane de David Pérez Sañudo no vayan a destacar por su palmarés, como ya lo hicieran por su calidad.

Mejor película

Mejor dirección

Mejor dirección novel

He aquí uno de los conflictos abiertos más notables de esta edición de los Premios Goya, ya que, sin ninguna duda, en esta categoría no solo se dirime quién ganará el galardón, sino quién queda descartado de otros. Esto sucede porque tanto Ane, El inconveniente, Las niñas y My Mexican Bretzel son excepcionales. Si Las niñas se hace finalmente con el Goya a mejor película, es muy probable que Pilar Palomero también obtenga el de dirección novel. No obstante, podría ocurrir que Nuria Giménez Lorang se haga con el de mejor documental y también con el de mejor dirección novel. Sea la que sea, Palomero y Giménez Lorang se postulan como las más probables.