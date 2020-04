Los grandes desconocidos

Estamos en un mundo en el que la información nos desborda, no sé cuantos titulares podemos leer en un día. También ha servido para ver la explosión de la gastronomía donde los chefs se han convertido en personajes públicos, personalidades admiradas e incluso son un ejemplo empresarial para muchos. Las grandes guías, como la Michelin francesa o la The World’s 50 Best británica son faros para el turismo gastronómico en un sector que ha a empezado mover mucho dinero. Pero, en esta ocasión vamos a alejarnos del Olimpo para homenajear a grandes casas que no suelen ser galardonadas, aunque su trabajo sea venerable.

De los restaurantes más perdidos que conozco, en un pequeño pueblo de la provincia de Zamora se sitúa este hotel-restaurante rural. Una de mis escapadas favoritas, a menos de dos dos horas y media de Madrid y con la apabullante hospitalidad que dan a sus huéspedes Luis y Cecilio Lera. Gastronómicamente es de las grandes injusticias que comete la guía roja en nuestro país al no concederle su primer entorchado. Probablemente sea el mejor restaurante especializado en caza de la península.

Restaurante Los Sentidos

Sin duda una de las mejores opciones en mi habitual trayecto entre Madrid y Sevilla, justo a mitad de camino, en el centro de Linares. Una casa amplia con multitud de salones donde una cocina creativa que realza productos de la zona, pero con una clara base tradicional se hizo con un sol Repsol. Particularmente, su arroz ibérico con granada me fascina, el grano que consiguen es fabuloso.