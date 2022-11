Los grupos de Francia y Argentina en directo: quién pasa a octavos y quién se vuelve a casa

Markus Gilliar - GES Sportfoto via Getty Images

Un poco más tranquila llega Francia. Ya clasificada para octavos, lo tiene realmente fácil para ser primera de grupo. Le valdría con no perder de escandalosa goleada ante Túnez, colista y pero con alguna opción de pasar de ronda. No obstante, la lógica invita a pensar en que la segunda plaza del grupo C debería salir del enfrentamiento entre Australia y Dinamarca, que necesita recuperarse de las decepciones previas.