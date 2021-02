Los insumisos del 14-F

“Acabo de terminar un confinamiento por contacto estrecho con dos positivos, mi mujer y mi hija, yo he dado negativo y ahora tengo miedo de contagiarme. No quiero arriesgar mi salud encerrado en un colegio electoral 12 horas con gente que no sé cómo está”, explica Joan, uno de los ‘activistas’ más presentes en las protestas por internet.

Sus esfuerzos han sido en vano en casi todos los casos. La Junta Electoral no sabe o no contesta. Sobre todo, lo segundo, protestan varios de los afectados, que aseguran no encontrar modo de comunicarse con sus representantes locales para reclamar. De los pocos que han podido argumentar, casi ninguno ha tenido éxito.

“Prefiero pagar la multa que me pongan. Creo que es de hasta 600 euros y de uno a tres años de prisión, que a tanto no creo que llegase...”, prosigue, antes de contar su experiencia. “Llevo tres días llamando a la Junta Electoral de mi zona para saber qué hacer, pero es imposible contactar porque los dos números están comunicando siempre, solo sé que me han llamado de Salud para hacerme un test rápido”.

Su plan, si no cambia nada de aquí al domingo, es dar la cara y una vez en el colegio consumar su insumisión. “Me voy a presentar, pero en cuanto me tomen los datos les diré que no me quedo. Podría poner excusas de que pasé mala noche, pero no tengo por qué mentir. Basta con decir la verdad y si me llegase la multa, recurrirla, claro”.

″¡Y tanto que me he planteado eso mismo!”, responde raudo Víctor al conocer el testimonio de su ‘compañero’. En su caso, está convocado como presidente de mesa. “O no presentarme o decir allí mismo que me voy. Y creo que Joan se queda corto con la multa, porque he leído que alcanzaría hasta los 3.000 euros o cárcel... ¿Pero te va a caer cárcel por querer estar sano? ¡Están vulnerando tu derecho a la salud!, protesta con un tono que deja ver al otro lado de la línea su estado.

Los suplentes, de colegio a colegio

El panorama no es el más alentador para ‘la fiesta de la democracia’. La previsión marca un repunte de la abstención (aparte de la pandemia, también por cierto hartazgo electoral) y la propia Generalitat ha advertido de que posiblemente los resultados no estén la misma noche del 14-F. Si a las 10:00 horas hubiese “un número considerable” de mesas sin constituir, habría “un problema muy gordo”, llegaron a advertir.

Poco después rebajaron las alarmas. “El 98,99% de las mesas tiene miembros suficientes. Con esto ya podríamos hacer elecciones sin problemas”, ha explicado el director general de Procesos Electorales catalán Ismael Peña-López. Habrá más puntos de votación que en condiciones prepandemia, con plazas de toros o mercados como nuevas ‘sedes’.