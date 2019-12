Los Legionarios de Cristo reconocen 175 casos de abusos a menores: 60 sólo de su fundador

Maciel era el superior general y la autoridad máxima en este periodo y tenía la responsabilidad de todas las decisiones importantes, como nombramientos, admisiones al sacerdocio, sanciones, cambios de lugar, etc, precisa el informe.



Los sacerdotes que cometieron estos abusos sexuales representan el 2,44% de los 1.353 ordenados a lo largo de la historia de la congregación. De ellos, seis han fallecido, ocho dejaron el sacerdocio, uno abandonó a los Legionarios y 18 continúan dentro de la orden, explicaron.



Los Legionarios precisaron que de estos 18 que continúan dentro de la congregación, 14 no tienen ministerio sacerdotal público, 4 lo tienen restringido, lo cual excluye servicio pastoral con menores de edad.



Además de las víctimas atribuidas a Maciel, en los seminarios menores de la congregación 65 menores fueron abusados por 15 sacerdotes y otros 90 por seminaristas de los cuales 46 no tomaron los hábitos, precisa.



El informe considera que estos seminarios menores, por los que han pasado en la historia unos 10.000 alumnos, fueron en el pasado “el ámbito más vulnerable” posiblemente por los riesgos de la vida de internado para adolescentes, su poca relación con la familia y una pedagogía muy enfocada a la disciplina.



Resalta que desde 2015 la congregación ha tomado medidas para que sean implementadas políticas que hagan más seguros los seminarios para los mejores; el último caso conocido de abuso sexual en uno de estos espacios ocurrió en 2012, fundamentó.



La situación judicial en estos casos apunta que solo uno de los 33 sacerdotes señalados fue juzgado civilmente y que otro más está en proceso actualmente; otros seis murieron sin ir a juicio y el resto no ha sido proceszado por diversos motivos, incluida la prescripción del caso.