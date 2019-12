Los libros de literatura infantil y juvenil premiados en 2019 para regalar en Navidades

Premio Edebé Infantil: ‘Safari’, de Maite Carranza

La comunicación entre personas desde otra esquina no habitual, la no verbal y la emocional. Eso explora Maite Carranza en esta novela para mayores de 10 años. Relata la vida de Dani que un día piensa que hablar no sirve de anda y tras un percance en el zoo decidió no hablar más y desde entonces se comunica con el lenguaje de signos. Esto lo lleva a ser objeto de incomprensiones y burlas, a la vez que Dani enriquece su mundo al desarrollar otros sentidos.

«Con la esperanza de que Dani vuelva a hablar, su familia decide ir de safari a África. Tan solo llegar, una serie de acontecimientos llevan al niño a quedarse desamparado en la sabana africana. Será una hembra chimpancé, Júpiter, quien adoptará a Dani y sorprendentemente se sentirá y comunicará mejor que en su entorno social». Su vivencia en primera persona nos revela los fuertes lazos entre humanos y animales y nos instruye en la organización social y costumbres de los primates.