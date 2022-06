Los líderes europeos confirman hoy la candidatura de Ucrania y Moldavia

Los jefes de Estado y de Gobierno darán así el primer paso en la adhesión de estos dos países, un proceso que puede ser reversible si no cumplen las reformas que les ha exigido la Comisión Europea en materia de independencia judicial, lucha contra la corrupción y el crimen organizado o aplicar la ley que limita el poder de los oligarcas.

En este sentido, Bruselas publicará un nuevo informe en diciembre detallando hasta qué punto Ucrania, Moldavia y Georgia -al que no se le concederá ahora el estatus de país candidato pese a haberlo solicitado- están llevando a cabo las reformas.

Anadolu Agency via Getty Images

Balcanes occidentales

Sin embargo, todas las fuentes consultadas coincidieron en que difícilmente se aceptará iniciar las negociaciones con Albania y Macedonia del Norte, porque Bulgaria no está dispuesta a levantar su veto a Skopje hasta que no reconozca que tiene una historia, una identidad y una lengua común con Sofía.

Montenegro y Serbia iniciaron las negociaciones en 2012, Bosnia y Herzegovina no ha recibido aún el estatus de país candidato y Kosovo no ha presentado su candidatura, en un contexto en el que entre los países de la UE no hay apetito real para nuevas incorporaciones.