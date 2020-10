Los médicos, en huelga nacional: "Se está llevando a cabo una militarización encubierta del personal sanitario"

“Se busca contratar personal de enfermería para hacer de médicos, a no especialistas para hacer las tareas de estos últimos, y a estos últimos obligarles a realizar funciones de especialidades que no les son propias”. Gran parte del sector sanitario se planta este martes para decir ‘basta’ a un Real Decreto Ley que consideran injusto y perjudicial.

HUELGA NACIONAL MÉDICAS/OS 27O Los políticos y los gestores no nos chantajearán una vez más con la vocación. Se ha traspasado una línea roja con el RD 29/2020 y no lo vamos a tolerar. #MareaMIR #NoSinEspecialidad #SalvemosLaSanidad #HuelgaMedicos27O pic.twitter.com/lOdeNJuIAY

“Llevamos arrastrando años de recortes provocados por una insuficiencia financiera y por graves defectos de planificación y gestión que ponen en verdadero riesgo nuestro Sistema Nacional de Salud (SNS)”, exponen. “Se está socavando verdaderamente la calidad asistencial a la ciudadanía, por no hablar del deterioro de las condiciones laborales y profesionales de todos los facultativos”, añaden.

“Desde nuestro punto de vista este Real Decreto supone un ataque directo a la calidad asistencial del Sistema Nacional de Salud. Han pasado más de seis meses desde que empezó la pandemia y no se han dado los refuerzos necesarios. Han dejado escapar a los nuevos especialistas, a pesar de la situación, ofreciéndoles contratos basura, lo que ha provocado que muchos se hayan largado a otras CCAA u otros países”, relata.

Desde CEMS enfatizan las carencias estructurales del sistema: sobrecarga asistencial, falta de procesos selectivos y de movilidad, discrecionalidad en nombramientos para puestos jerárquicos y retribuciones que no han hecho sino estimular la huida de médicos a otras redes asistenciales y a otros países del entorno europeo donde encuentran mejores condiciones profesionales, laborales y personales.

“Son tantas cosas”, comenta a El HuffPost Lidia Segura, doctora de atención primaria en la capital. “La pandemia ha revelado los parches que se han ido poniendo hasta ahora y que solo demuestran las insuficiencias de un modelo castigado y que va a acabar petando más pronto que tarde porque no da más de sí”, recalca.

“No se puede seguir manteniendo una presión como la que está soportando el personal del SNS de forma indefinida. El nivel de atención primaria sigue súper sobrecargado, medicina interna lo mismo, y los servicios de medicina intensiva están hasta con camas expansivas en el caso de la Comunidad de Madrid”, señala. “Lo que no pude ser es que para paliar todo esto lleven a cabo una militarización encubierta de los médicos. Lo que quieren es poder mover a cualquier profesional a cualquier nivel asistencial y entre cualquier centro y especialidad”.

Mañana hay una Huelga General de Médicos en España. Aún no ha habido contacto por parte de @sanidadgob @salvadorilla @Rogufe #EscuchaATuMédico #IllaEscucha #SalvemosLaSanidad #NoSinEspecialidad @cesm_sindicatos @amytsmedicos @OMC_Espana @_CEEM

“Pero lo más grave es que quieren permitir a médicos que aún no sean especialistas actuar como si lo fueran, es decir, contratar a estas personas, que desde luego en marzo hicieron una labor estupenda, pero también hay que protegerlas”, confiesa. “No tienen la capacitación para hacer muchas de las cosas que este Real Decreto les quiere poner a hacer”, opina.

R0, en primera línea

Carolina Domínguez terminó la carrera de Medicina en junio del 2019 y se presentó al MIR el pasado 25 de enero de 2020. Pese a haber aprobado el examen decidió no escoger plaza porque la nota no le daba para la especialidad que quería. “Cuando se desarrolló la pandemia me puse en contacto para ofrecerme como voluntaria en Castilla y León, donde vivo”.

“En un principio pensaba que iba a ser para participar en el hospital de campaña, o en la línea covid”, reconoce, “pero resultó que me llamaron para ofrecerme guardias de atención primaria que se habían quedado sin cubrir porque los médicos y titulares se empezaban a dar de baja, ya fuera a modo preventivo, por casos positivos, por miedo o ansiedad”, comenta.

“Entonces pasé de pensar que iba a colaborar o a estar como auxiliar a que me dijeran que tenía que estar yo sola en una guardia de un pueblo donde lo único que tienes son tus manos, tu fonendo y poca cosa más mientras esperas a ver qué urgencias te aparecen”, recuerda.