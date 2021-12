Los médicos piden que se informe del dato que no se suele dar sobre las UCI en España

Clara Margais/picture alliance via Getty Images

Clara Margais/picture alliance via Getty Images Dos sanitarios atienden a un paciente covid en la UCI del principal hospital de Son Espases (Palma de Mallorca) el 27 de diciembre de 2021.

Los médicos piden más transparencia y claridad sobre la situación de las UCI en España. Desde la aparición de la variante ómicron del coronavirus, los titulares tienden a hacer hincapié en que la mayoría de los casos de covid que se ven son leves y que, mientras la Atención Primaria se ve claramente saturada, a los hospitales no les llega (todavía) la presión asistencial.

Sin embargo, estas afirmaciones son matizables. En primer lugar, porque los hospitales de algunas comunidades autónomas sí empiezan a sentir una verdadera presión ante la avalancha de casos –y todo apunta a que se intensificará en las próximas semanas–; en segundo lugar, porque las cifras oficiales ofrecen porcentajes en base al total de camas ampliables en los hospitales, y no a las que realmente funcionan como puestos disponibles; en tercer lugar, porque se suele hacer referencia al porcentaje de camas ocupadas por pacientes covid, pero no al total de ocupación hospitalaria –los hospitales no sólo atienden a pacientes con covid, recordemos–.

En este sentido se expresan estos días los médicos en redes sociales, que piden más realismo sobre la situación asistencial que viven –y están por vivir– los hospitales en España.

“Por favor, medios de comunicación: empiecen a dar ya datos de ocupación real de las UCIs y no sólo de la ocupación de las UCIs por Covid. Si la ocupación por Covid es de un 30-40 % pero la ocupación total de esa UCI está al 90-100% (y ya está pasando), tenemos un grave problema”, advierte la doctora María Lozano, médico especialista en Medicina Intensiva.