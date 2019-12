Los mejores 19 libros de 2019, por géneros literarios, para WMagazín

Biografías y Primera persona

Churchill. La biografía, de Andrew Roberts:

En una época de falta de verdaderos líderes políticos y de políticos que sean verdaderos estadistas con una visión de Estado y de país con una larga experiencia, y no aparecidos de la noche a la mañana, llega el relato de la vida de Winston Leonard Spencer-Churchill. Es uno de los personajes históricos más importantes del siglo XX y más allá por el papel decisivo que tuvo sobre el destino de la humanidad en la Segunda Guerra Mundial. Esa mirada e investigación de su dimensión política se mezcla con su vida más personal para crear una de las grandes biografías de los últimos años a cargo de Andrew Roberts, uno de los historiadores militares británicos más prestigiosos. Roberts, de la formidable escuela de biógrafos anglosajones, logra una obra de gran extensión, rigor y amenidad con datos nuevos como los surgidos de los diarios privados del rey Jorge V. El título en inglés es clarificador y acertado: Churchill: Caminando con el destino.

Churchill. La biografía. Andrew Roberts. Traducción de Tomás Fernández Aúz (Crítica).

Los años, de Annie Ernaux:

Esta obra autobiográfica es una de las mejores de Annie Ernaux y una puerta extraordinaria para conocer el mundo de esta escritora francesa maestra en la literatura del Yo, muchísimos antes de que este género invadiera el mundo editorial y lo hiciera con vocación literaria y no narcisista. Los años es la destilación de su estilo acerado, crudo y emotivo esparcido de poesía sin adornos. No es un yo exhibicionista, como el que abunda hoy, es un Yo nacido de la vida real y transformado en pura literatura, sentimiento y razón, que se pregunta desde dentro, que no termina de comprender, que se detiene en los detalles, que es el detalle sin tapujos, que se narra a sí mismo al tiempo que ilumina su época. La vida de un escritor como parte, causa y consecuencia de la Vida, con mayúsculas, y del mundo. Annie Ernaux logra un relato sincero, honesto, conmovedor y transparente con reflexiones sobre la vida, el ser, el compromiso, el dolor y, claro, el tiempo, el tiempo florecido de ilusión y pasión con su estela de melancolía.

Tras las obras destacadas Churchill, de Andrew Roberts, y Los años, de Annie Ernaux, la lista de cinco mejores libros de Biografía y en Primera persona la completan:

3- Escrito en la historia. Cartas que cambiaron el mundo. Simon Sebag Montefiore (Crítica). Puedes ver la reseña de este libro en WMagazín en este enlace sobre antologías epistolares.

4- Sobre María Zambrano. Antonio Colinas (Siruela). La entrevista y vídeo con Antonio Colinas sobre esta biografía en WMagazín la puedes ver en este enlace.

5- Una leve exageración. Adam Zagajewski (Acantilado). Próximamente podrás leer una entrevista con Zagajewski en WMagazín.