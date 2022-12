Los mensajes de Aitana a Miguel Bernardeau durante su concierto en Madrid

Aldara Zarraoa via Getty Images

Desde que se empezó a rumorear con su ruptura con Miguel Bernardeau la semana pasada, Aitana está en boca de todos. La extriunfita respondió a estos rumores pidiendo a los periodistas que, por favor, no se acercaran a su casa ya que tenía miedo.

“Estoy muy emocionada y voy a intentar no llorar mucho esta noche. Soy una persona muy emocional, pero también soy ese tipo de cantante que no sabe cantar llorando, entonces tengo que intentar no llorar mucho esta noche porque todo el tiempo tengo las emociones a flor de piel”, dijo antes de empezar el espectáculo.