Los miedos de Chicho Ibáñez Serrador, el creador de 'Historias para no dormir'

“Cuando yo salgo a presentar el programa, parece que soy locuaz y tengo facilidad de palabra, pero no es así. Eso ya me lo he aprendido de memoria, me lo he leído, lo he escrito... y me he quitado la timidez y ese miedo que tengo siempre ante las cámaras”, detalló al periodista.

Para el cineasta este miedo respondía a un miedo subconsciente de no estar a la altura de la situación: “Nunca había aceptado una entrevista porque soy incapaz de quedar bien, siempre pienso que voy a decir tonterías”.