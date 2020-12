Los Mitos, aquellos chicos de Bilbao

“Nuestro último disco salió en el verano de 1975, Pussycat c’est la vie y Tiempo de amar , compuesta por mí. El 6 de enero de 1976 tocamos por última vez. Carlos se había incorporado a Mocedades , Óscar estaba la mili y me había quedado yo sólo con cuatro componentes nuevos. Aquello ya no marchaba como al principio y decidimos dejarlo. Llevábamos casi ocho años cantando, no podíamos seguir tocando como cuando teníamos veinte. Había gente joven que lo estaba haciendo mejor. Es la ley de la vida, habíamos llegado al final. Era mejor dejarlo”.

José Ignacio Millán, que había descubierto la música en el seno familiar, inició una nueva etapa en su vida, lejos de los escenarios y los estudios de grabación.

“Mi hermano tenía una tienda de alta fidelidad y televisores y me incorporé al negocio. Me dediqué a la familia, a mis hijos, no terminé la carrera. Nos volvimos a reunir otra vez, pero ya no era lo mismo. Ahora, la música es una jungla. O eres muy bueno, o es mejor que te despidas. ¿Que si siento nostalgia del escenario, del estudio de grabación? Naturalmente, pero no había otra alternativa. Todo el mundo en su profesión llega a sentir esa nostalgia. Ahora, me gusta juntarme con los amigos, tocar un poquitín la guitarra y cantar. Cuando suena bonito, cuando lo haces bien, sin querer destacar, es algo muy bonito. Canto de todo, me encantan los boleros y la bossa-nova. El mundo va cambiando. Cada tipo de música es para una época de la vida. Todos los días hay cosas nuevas”.