Los momentazos la gala de fin de año de Miley Cyrus que nos gustaría ver en España

Desde este 1 de enero, las imágenes de Miley Cyrus no dejan de correr por las redes sociales. El motivo no es otro que su concierto de la gala de fin de año emitido por la NBC.

Este concierto a cargo de la que fuera protagonista de Hannah Montana se ha convertido en tradición después de su actuación para dar la bienvenida a 2022 — con incidente de vestuario incluido — y de su versión rock de Party in the USA en el inicio de 2021.

Para el que no haya podido ver las actuaciones de la cantante, a continuación recopilamos cuatro de los momentazos más comentados de la gala.

Jolene, con Dolly Parton

Un icono de la música country y prácticamente un símbolo estadounidense, eso es Dolly Parton. La cantante se subió al escenario con Cyrus al ritmo de I love rock and roll de Jean Jett and The Blackhearts y, tras esto, ambas versionaron juntas Jolene, un mítico tema de Parton que Cyrus ha cantado prácticamente en todas sus giras.