Los momentos más absurdos de la segunda temporada de 'Emily in Paris'

Rocíame con champán

Trabajar en fin de semana

Precisamente en el que capítulo en el que Emily viaja a Saint-Tropez se abre un gran debate. Ella quiere trabajar el fin de semana y le da igual no tener días libres, algo que los franceses de la serie le reprochan diciéndole que es ilegal. La realidad no es exactamente así, pero en Francia no se pueden trabajar más de seis días seguidos y tus jefes no pueden contactarte fuera de las horas de trabajo.