Los motivos de salud por los que la hija de Paz Padilla había abandonado sus redes sociales

Anna Ferrer Padilla, la hija de la popular presentadora de Telecinco Paz Padilla, regresó a la actividad en sus stories de Instagram la semana pasada. La joven respondió así a los seguidores que se preguntaban por las razones que le estaban llevando a no colgar casi contenido en los últimos días.

Como contó la influencer y recogió posteriormente El Español, decidió contestar a un seguidor: “Os dais cuenta de que no subo nada y me escribís ‘oye, ¿estás bien? ¿qué ha pasado?’. No ha pasado nada, lo único es que estoy muy liada y necesitaba parar un poco. He querido escuchar a mi cuerpo y desconectar”.

Ferrer también mostró que le habían salido tres herpes en los labios como consecuencia del estrés que está viviendo y del malestar en el estomago, un problema de salud que no es de ahora.

“Desde hace dos años tengo como problemas de tripa, de estómago y siempre me duele. O tengo náuseas. No es siempre, cada vez menos y mejor desde que voy al psicólogo, pero sí”, contó la propia joven a principios del mes pasado.

Además, preguntada por herpes, también informó que los tiene durante toda su vida y que su remedió para tratar de curarlos lo antes posible es ponerse un poco de alcohol al principio y “tomarse unas vitaminas”.

A pesar de estos problemas y de que este comenzando a labrarse un futuro en el mundo de la producción, la hija de la presentadora de Sálvame y jurado en Got Talent “augura que volverá a retomar la actividad en redes sociales durante el periodo navideño”, relata el mismo medio.