Los nacionalismos en tiempos de pandemia y las vacunas

En Reino Unido se ha optado por correr en la primera dosis de vacunación, y veo que en España mis padres aún no han recibido la invitación para esa protección tan necesaria, a pesar de estar muy por encima de los 70 años.

Hay un dicho castellano que sugiere que “cada perro se lama su pijo” para hacer referencia al preocuparte de lo tuyo y que los demás no solo no te preocupen, sino que ni siquiera los registres.

La partida de ajedrez de Boris Johnson es ganar en algo a la Unión Europea y mostrar una superioridad en algún aspecto tras la salida del Brexit. Esto le ha llevado, o mejor ha llevado a todos incluida la UE, a una competición con y por las vacunas y ver quién llega antes a la inmunidad de rebaño en un movimiento bastante pueril, insolidario y que destapa más sus vergüenzas en vez de ensalzar sus capacidades.

La campaña de vacunación rápida y efectiva es un camino a seguir, pero si luego permites que, en pleno cocktail de nuevas variantes, se abra el país de cero a infinito como se ha visto desde el fin de semana, conllevará sin duda a seguir sumando más muertos. Reino Unido supera en casi 250 muertos por millón de habitantes a España, que no está tampoco para dar lecciones.

Esta semana las temperaturas subieron por encima de los 20 grados y la posibilidad de reunión en grupos de seis personas al aire libre, significó que los parques se llenaran en grupos de número ilimitado de gente joven y no tan joven, a los que los últimos 12 meses no les ha enseñado nada de nada… Aquel “aprenderemos mucho de esto” parece que se va a quedar en una competición a ver quién es el que hace la desescalada más a lo cafre.

Si su primer ministro saca pecho y nos dice esta semana que “la avaricia y el capitalismo han sido la clave en el éxito de las vacunas en Reino Unido”, ¿qué van a hacer sus electores ante tal muestra de arrogancia y sentimiento de “prueba superada”? Pues salen a los parques como si no hubiera un mañana y creyeran que el coronavirus ya no podrá con su pueblo elegido, el imperio, y bla bla bla…

Esta misma muestra de arrogancia es la que podría llevar a que mi segunda dosis de la vacuna propuesta para junio llegue tarde si de repente el resto de los productores de vacunas copian la guerra nacionalista por las vacunas y la UE decide cortar el grifo como ha venido amenazando.

La frase de Johnson va mucho más allá de una solución a un problema acarreado por una pandemia que ha llevado a todo el mundo a una crisis económica y humana sin precedente. Asienta un pensamiento peligroso para el futuro y es el hacernos creer que la no cooperación y aquello de los “perros lamiendo…” es la dirección correcta para el nuevo mundo post covid en vez de dejar claro que justamente la solidaridad y la cooperación internacional para acabar con este virus podrá salvarnos o retrasar los efectos de futuras mutaciones más peligrosas.

Yo tengo una protección del 76% con una dosis de la vacuna, mientras que muchos ciudadanos a escasos 33.3 kilómetros de suelo británico no han sido vacunados con la misma rapidez y a no ser que se aíslen completamente del resto de mundo, seguirán en riesgo si no se controla en el resto de los países vecinos.