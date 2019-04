Los nutricionistas, indignados por un premio a la "marca más comprometida con la salud"

Los nutricionistas y expertos se han apresurado a mostrar su sorpresa e indignación en las redes sociales al entender que el producto, que contiene un 56%, no es precisamente el mayor ejemplo de alimentación saludable.

La industria de los ultraprocesados se tira un disparo en el pie cada vez que nos intenta tomar por gilipollas. No se dan cuenta que vivimos en un mundo sin fronteras al conocimiento y que la deshonestidad se paga tarde o temprano cuando sale la verdad.