Los otros virus

Anadolu Agency via Getty Images

Anadolu Agency via Getty Images Refugiados calentándose en la frontera entre Grecia y Turquía.

Hace años, cuando la penúltima crisis (está claro que nunca veremos la última) sacudió al mundo, un grupo de chavales de un instituto murciano grabó un vídeo reivindicando la enseñanza de la cultura clásica. Lo titularon Gracias, Grecia y lo subieron a Youtube.

Para ellos no era más que un trabajo de curso.

Para los ciudadanos griegos, humillados por el Fondo Monetario Internacional y sometidos a una limosna envenenada por un sinfín de imposiciones, aquel recordatorio de la grandeza de su país, origen de la filosofía, de la física, de la geometría, de la música, del arte occidental o de la medicina moderna, fue el revulsivo que necesitaban para alzar de nuevo la cabeza y reclamar el respeto que, se supone, todos merecemos.

Todavía recuerdo las imágenes de periodistas griegos incapaces de contener las lágrimas ante la voz segura de unos cuantos adolescentes que reclamaban el mantenimiento de la cultura clásica en sus planes de estudio citando a Sócrates, a Pitágoras, a Sófocles, a Demócrito… y que nos recordaban, de paso, que hasta el vino que bebemos es nieto de los pesados y dulzones vinos homéricos.

Me gustaría encontrar a alguno de aquellos admirables chavales de Murcia y preguntarles qué sienten hoy.

Durante estos días hemos sabido que la situación en la isla de Lesbos, uno de tantos lugares donde se hacinan los refugiados de la guerra en Siria, del caos afgano, del hambre en África y del desierto implacable, ha rebasado el límite de lo humanamente concebible. La semana pasada, diversos ataques a los campamentos de refugiados dejaron las instalaciones quemadas, suspendido el reparto de víveres, apaleados varios cooperantes y destrozados los vehículos de ayuda. Grupos de salvajes, uniformados de negro, ocuparon los muelles de la isla para impedir a garrotazos el desembarco de los desdichados que huyen.

Incluso fueron identificados algunos elementos del neonazismo austriaco y alemán que se habían apuntado a un fin de semana de cacería. No me importa reconocer que la imagen de dos de ellos, hostiados por sus presuntas víctimas, me ha hecho sonreír.

Me he acordado de aquellos energúmenos que en los años noventa se subieron al Seat Panda camino de El Ejido, donde, decían, se había levantado la veda del negro.