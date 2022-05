Los partidos clásicos se hunden en Francia: cuando el electorado cambia, pero tú no te adaptas

Los datos son sonrojantes. En la primera vuelta de los comicios, celebrada el 10 de abril, el 73% de los votos se los llevaron tres candidaturas, las del propio Macron (27.84%), la Agrupación nacional de la ultraderechista Marine Le Pen (23.15%), la Francia insumisa del izquierdista radical Jean-Luc Mélenchon (21.95%). Para el resto quedó la calderilla: Valérie Pécresse , del partido derechista de Los Republicanos, conquistó el 4,78% de los sufragios y Anne Hidalgo , del Partido Socialista, se no llegó al 2%.

No sólo es que ambas formaciones históricas hayan cosechado los peores resultados de sus respectivas historias sino que, además, al no haber logrado llegar al 5% de los votos, no recuperan el dinero invertido en campaña, lo que los deja tocados en lo económico. Tanto que los republicanos hablan de riesgo real de desaparición.