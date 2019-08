Los pezones de Terelu: el doble juego de Las Campos

Hay una regla no escrita en la televisión. Si hablas en ella, sea de lo que sea, no no se puede esperar no generar comentarios, y mucho menos en los programas de entretenimiento. Años de experiencia avalan a Las Campos —como ellas se empeñan en recordar constantemente para librarse de la etiqueta de enchufadas— y aun así parece que no se dan cuenta de que, aunque hayan sido periodistas, ahora ejercen como tertulianas y, sobre todo, como protagonistas. Así que no, Terelu Campos, Carmen Borrego e incluso María Teresa (y si apuramos, Edmundo ‘Bigote’ Arrocet) no son palomita suelta.

Habrá espectadores que le compren su discurso, pero Las Campos de ingenuidad van muy cortas. ¿Eso significan que sean los ogros de la leyenda de Telemadrid que les ha perseguido siempre? Posiblemente no, aunque crean ser tan estrellas como Antonio Banderas en Málaga, según fuentes locales. Pero tienen un doble juego que han intentado esconder y que ya no pueden seguir ocultando. Ahora solo les queda coger aire.