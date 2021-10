Los poco más de dos minutos de Ibai Llanos que ya acumulan más de un millón de reproducciones

El streamer (creador de contenidos a través de internet) Ibai Llanos, con ocho millones de suscriptores en Twitch y 5,8 millones de seguidores en Twitter, ha pronunciado este miércoles un discurso que se ha hecho viral al momento.

Llanos lo ha hecho al hilo de la filtración de los ingresos generados durante los dos últimos años de algunos creadores de contenido en Twitch. En esa lista aparecen nombres como el de Auronplay, que según la publicación habría ingresado 3.053.241 dólares (2,64 millones de euros), o el del propio Llanos, que habría ganado 2.314.485 dólares (2 millones de euros).

Tras ver esas cantidades, el joven vasco ha pedido a la gente que no se nuble por las cifras que ellos ganan a través de la plataforma y ha dejado claro que “eso no es real”. “Auronplay hay uno y no habrá otro nunca más. Cuando veías lo que gana un persona, no digáis que os teníais que haber dedicado a ser streamer. No hagáis eso”, ha sentenciado.

Llanos ha asegurado a su audiencia que lo más importante es saber lo que quiere hacer cada uno en su vida, con su trabajo y estudios. “Hay que hacer la ESO, Bachiller y luego ya decidir qué es lo que haces en la vida. Eso es lo más importante que tienes que hacer siempre”, ha remarcado, insistiendo en que hay que elegir algo y tratar de adaptarse.