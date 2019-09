Los políticos, principal problema para un 13,9% más de españoles que hace 6 meses

Se hizo antes de que se supiera, oficialmente, que nos íbamos a otras elecciones, pero ha dado igual, porque el barómetro del CIS ya empieza a reflejar el hartazgo generalizado con la clase política.

Desde el pasado mes de abril, cuando fuimos a votar en las elecciones del 28 de aquel mes, los políticos se han convertido en uno de los principales problemas para los españoles.

Seguro que nada ha tenido que ver los seis meses de bloqueo político, de tú tienes más culpa que yo, de que no lleguemos a un acuerdo, de ahora te ofrezco coalición, de ahora no te ofrezco coalición, de quiero tantos ministerios, de no me valen esos ministerios, y de un largo etcétera que nos ha conducido a la actual situación.

El último barómetro del CIS deja claro que los españoles están hasta el gorro y eso se ve en una pregunta muy clara: ¿Cuál es, a su juicio, el principal problema que existe actualmente en España?.

El primero es el de siempre, el desempleo, pero en segunda posición se sitúa la clase política.

Para un 45,3% de los españoles es el principal problema del país, lo que supone un aumento del 13,9% respecto a abril, cuando era el principal problema para el 31,4%.

También repunta el porcentaje de españoles que consideran que la situación política está peor que hace seis meses.

Entonces, un 68,4% de los encuestados calificaban de mala o muy mala la situación política frente al 76,9% que piensa lo mismo ahora.