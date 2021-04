Los políticos reaccionan a la carta amenazante a Zapatero: "Esas balas van dirigidas contra la violencia y la democracia"

Las reacciones condenando los hechos no han tardado en llegar. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha brindado su apoyo a Zapatero, asegurando que esas balas van dirigidas contra “la violencia y la democracia”.

Mi rotunda condena a la amenaza enviada contra el expresidente Zapatero. Esas balas van dirigidas contra la convivencia, contra la democracia. Debemos detener esta espiral de odio que ataca directamente a nuestros valores. No permitamos que la rabia se instale en la sociedad.

Díaz Ayuso, protagonista horas antes de una amenaza similar, mantiene su tono de no darle importancia a estos hechos. “Traslado completa serenidad. Estamos creando un efecto contagio que no nos beneficia, transmitiendo una sensación de inseguridad que no representa a la sociedad española”. “Esto se debe trasladar a las instituciones pertinentes y dejarlo ahí, todos los políticos vivimos amenazados”, ha reconocido la presidenta madrileña en un acto. En su intervención ha citado el ejemplo de “serenidad” que dieron Rajoy y Aznar en su momento.