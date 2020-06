Los precedentes de Escrivá para centralizar el Ingreso Mínimo Vital

Y es que, aunque la sociedad no termine de comprender, así como los gestores autonómicos, la razón de que Escrivá prefiera que dicho ingreso mínimo se gestione de forma centralizada, no quiere decir que dicha preocupación no esté económicamente fundamentada. Pues, pese a que la figura del ministro pasaba más desapercibida en su etapa anterior, los estudios que realizó cuando este presidía la AIReF sobre el gasto público en el país, siendo Escrivá el principal responsable de dichos estudios, reflejan una situación que, ya de partida, adelantaba el ministro en 2017, cuando entonces no se hallaba en el Gobierno.

Estudios que trataban de desglosar el gasto público en España, analizando, en particular, aspectos tan significativos para el gasto, como es el gasto concedido a subvenciones en el país. Un estudio que destacaba la ineficiencia de dicho gasto, resaltando el papel de unas autonomías que, ante su normativa en materia de subvenciones, invalidaban la gestión eficiente del gasto mediante la Ley General de Subvenciones, establecida a nivel nacional. Los vacíos legales que ofrecía la interpretación conjunta de distintas normativas, estaba teniendo un efecto regresivo en un gasto que, ante la ineficiencia en su gestión, se había convertido en más que un gasto superfluo; en un gasto esclavista.

En este sentido, la falta de control y seguimiento en la entrega de subvenciones, había provocado que un gasto que asciende por encima de los 14.300 millones de euros -habiéndose incrementado dicho gasto en un 210% en los últimos 20 años por motivos como el que destacamos al inicio de este párrafo-, no solo no tuviera efectos en la economía y en la sociedad, sino que, debido a la estructura de financiación y el funcionamiento del sistema, dichos efectos, ante la incapacidad de controlar y auditar el gasto público mediante las PES que proponía la Ley General de Subvenciones, eran difícilmente identificables, así como medibles. Esto, para un ministro que, desde el primer minuto, no ha hecho más que destacar, entre sus mensajes, la necesidad del rigor presupuestario y la contabilidad precisa, es un claro aspecto -y un aspecto importante- a mejorar.

Y es que, ante los precedentes, Escrivá se enfrenta a una situación en la que se presenta la dicotomía de, por un lado, tener una buena relación con las autonomías y dotarles de la capacidad de gestionar dichos fondos, o, por otro lado, centralizar la gestión, permitiendo el control exhaustivo del propio Escrivá, así como de su Ministerio, sobre todos los asuntos que tengan que ver con dicho ingreso mínimo. Obviamente, y ante la situación analizada por la AIReF, el ministro opta más por la vía de la centralización en la gestión, aunque la presión de las autonomías podría alterar la posición adoptada por el ministro.