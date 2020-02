SOPA Images via Getty Images

SOPA Images via Getty Images Vendimia.

La segunda, íntimamente ligada a la anterior, es que la oferta ya no es exclusivamente nacional sino que cada vez más se ve ampliada por productos procedentes de terceros países cuyos costes de producción, y muy especialmente los costes laborales, son mucho más reducidos. Por si ello no fuese suficiente, las garantías sanitarias de éstos últimos no cumplen en muchas ocasiones los estándares de calidad fijados para los productos europeos, lo que les hace aún más competitivos en precios.

La tercera es la incapacidad, tanto del sector productor como del sector industrial y la distribución nacionales, para hacer que el consumidor español perciba las diferencias de calidad entre el producto español y el de terceros países, de manera que su decisión de compra no se base casi exclusivamente en el precio final. Está escasa diferenciación, resultante de banalizar la calidad, impide establecer precios superiores a los productos de procedencia nacional presionando, una vez más, los precios a la baja y provocando unos márgenes muy estrechos en todos y cada uno de los diferentes escalones de la cadena de valor agroalimentaria.

Y la cuarta y última, muy similar a la anterior, es el modelo de exportación basado más en el precio que en la diferenciación de nuestros productos, tal y como ilustra perfectamente el caso del vino en el que España es el primer exportador mundial en volumen pero el tercero en valor a gran distancia de los dos primeros; ello es debido a que la mayoría de sus exportaciones se realizan a granel.

En suma: no debemos simplificar el problema de los bajos precios de los productos agrícolas españoles centrándonos en el papel que juega la distribución en nuestro país, ya que se debe a razones de muy diversa índole que deberían invitarnos a una redefinición de la comercialización de los productos tanto a nivel nacional como internacional. Buena parte del futuro de nuestra agricultura, sector esencial de nuestra economía y uno de los pocos cuya balanza exterior es positiva, nos va en ello.