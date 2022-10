Los primeros vecinos de Angrois en llegar al accidente declaran que el maquinista criticó la falta de seguridad

“Hasta me parece que sí”

Preguntado expresamente por la letrada de Adif por si Amo le había mentado la llamada con el interventor de a bordo , ha afirmado que no, y consultado por esta misma abogada sobre si Garzón había llegado a espetar “si pillo al de seguridad lo mato”, ha respondido “hasta me parece que sí”. Iglesias ha indicado que a él le dijo que “era mejor que muriera que ver todo aquello”. “No le escuché otra cosa”, ha relatado en la sala.

El jefe de circulación admite quejas anteriores sobre la “curva complicada”

El testigo ha dicho este jueves “algún comentario tengo oído de algún maquinista antes del accidente”, pero al fiscal Mario Piñeiro no le ha podido concretar qué conductores se quejaban: “Era en general. Ninguno en concreto”.

“Lo que entendí es que podía estar mejor señalizada”, ha concretado Carreira, pero este asunto nunca lo elevó al Adif por no estar entre sus cometidos hacerlo. “No tengo forma de trasladar eso a nadie. Puedo trasladar averías que ocurren en mi sistema”, ha declarado.

A otro abogado acusador le ha recalcado: “Las evaluaciones de riesgo se hacen antes de todo eso. Yo no las hago. Yo no tengo conocimiento de cómo está la vía. Yo sólo regulo el tráfico, no voy por la vía”.