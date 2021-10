Los que se han fijado en la camiseta de esta diputada de Vox están alucinando (para mal)

La diputada de Vox Carla Toscano ha subido este jueves a la tribuna del Congreso con una llamativa camiseta que ha provocado la indignación en quienes se han fijado y en la que se podía leer el mensaje “Not me too”, contrario obviamente al movimiento Me too.

Todo ello, además, durante el debate de la ley de garantía integral de la libertad sexual, una norma que busca romper el silencio de las víctimas y a la que la diputada de Vox se ha opuesto frontalmente.

De hecho, lo primero que ha hecho al subir a la tribuna ha sido mirar a varios diputados y decir: “Señor Simancas, ¿me está mirando? ¿Señor Guijarro? Es que a lo mejor no me gusta cómo me miran. Si fuera otro tipo de mujer, por esa mirada les podría denunciar por acoso y violación y habría que creerme porque soy mujer, porque yo lo valgo”.

“¿Qué proponen a los hombres en caso de que una mujer les acuse en falso sin pruebas? ¿Será preceptivo tener testigos durante el acto sexual? ¿Habrá que decir sí todo el tiempo que dure el acto?”, ha preguntado.

“La felicidad y la plenitud en el amor se expresa en dos aptitudes: la entrega y la acogida mutuas, que sacian el deseo de todo ser humano de amar y ser amados”, ha proseguido antes de rematar. “Ustedes quieren dinamitar ese amor”

Antes de eso, la ministra de Igualdad, Irene Montero, ha defendido la norma: “Este gobierno, este Estado os cree, y esta ley es solamente el comienzo. El futuro es feminista, solo sí es sí”.

Montero ha tomado la palabra en el hemiciclo al inicio del debate de las enmiendas de totalidad presentadas por el PP y Vox a la conocida como ley del “solo sí es sí”, una norma que exige el consentimiento expreso en las relaciones sexuales, borra la distinción entre abuso y agresión sexual, reconoce nuevos derechos a las víctimas y avanza en la lucha contra el proxenetismo.

La ministra, que ha comenzado su discursos condenando el último crimen machista, ha asegurado que este proyecto llega “para romper el silencio” de las víctimas y convertir la voluntad de millones de mujeres en ley.

“Vamos a decirles a esas mujeres que tras muchos años de miedo, de soledad y de no ser creídas, por fin sus testimonios y sus experiencias importan. Por fin serán escuchadas”, ha recalcado.

Ha instado a los populares a “volver al campo de juego del Pacto de Estado contra a la violencia de género” y se ha comprometido a trabajar con ellos para lograr su apoyo final a la ley, algo que no ve posible en Vox.

“Su negacionismo roza ya la violencia institucional y es la muestra mas eficiente de que España necesita esta ley”, ha espetado a los diputados de la formación de Santiago Abascal.

