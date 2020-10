Los republicanos han creado el mito de un Trump amable y comprometido, pero ¿puede Trump mantener esa fachada?

En el último mes de campaña, Trump sí que logró transmitir un mensaje disciplinado. Renunció casi por completo a las entrevistas y, cuando le tocaba hablar en público, se ceñía a los discursos que le habían preparado, que giraban sobre todo en torno al material que la Inteligencia rusa robó a Hillary Clinton y a sus promesas de recuperar los trabajos del sector manufacturero.

Schwerin no cree que Trump sea capaz de repetir la jugada. “Cualquier persona que haya visto a Trump durante los últimos cuatro años y piense que va a cambiar no tiene ni idea. Puede leer lo que ponga en el monitor y blanquear su tono en los medios, pero esa fachada solo aguantará en pie hasta el siguiente tuit o la riguiente rueda de prensa en la que no tenga guion. No existe otro Donald Trump. Es el mismo de los últimos cuatro años”.