Los republicanos que compiten por la candidatura presidencial del 2024 podrían enfrentarse a otro Trump

Drew Angerer via Getty Images Donald Trump Jr. lanza gorras a sus seguidores durante un mitin en New Hampshire.

Poco después, cuando subió al escenario, los 15.000 asistentes comenzaron a cantar 46: una referencia al presidente que sucederá a su padre. Trump Jr. sonrió y no hizo amago alguno de desanimarles.

No obstante, en un partido que gira más en torno a Donald Trump que alrededor de lo que los republicanos solían llamar “principios rectores”, los seguidores más leales del presidente bien podrían pasar a apoyar a su primogénito, Donald Trump Jr.

“Están cortados por el mismo patrón”, comentó la jubilada Linda Payette, mientras esperaba para entrar en el estadio de hockey de la Southern New Hampshire University. “Dicen las cosas como son. Sin tapujos.”

McDonald comentó que resulta fácil imaginar que el hijo intente suceder al padre. ”¿Con todos los seguidores que tiene ahora mismo? No, no me sorprendería”, comentó McDonald. “Tiene lo que hay que tener, lo tiene al 1000%”.

Sin embargo, lo que el presidente y su familia desean y lo que los votantes republicanos realmente quieren son dos cosas totalmente distintas, según John Ryder, uno de los antiguos miembros más importantes del Comité Nacional Republicano en Tennessee. “Al igual que Jeb Bush y Hillary Clinton fueron una mala idea, Don Jr. es una mala idea. Al pueblo estadounidense no le atraen las dinastías”, afirma. “Creo que le resultaría muy, muy difícil convencer al país”.

Trump Jr., que tiene 42 años y trabaja en el negocio familiar de su padre, The Trump Organization, se negó a responder a algunas preguntas la semana pasada. “Hablad con mis chicos”, dijo, sin especificar a qué “chicos” se refería y, después, colgó.