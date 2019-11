Los retos económicos del futuro Gobierno de PSOE y Unidas Podemos (si lo hay)

Sí se pudo. Pedro Sánchez y Pablo Iglesias han cerrado este martes un preacuerdo para formar el primer Gobierno de coalición de la historia de la democracia española. Si finalmente sale adelante la investidura del líder de los socialistas, miembros del PSOE y de Unidas Podemos compartirán mesa en el Consejo de Ministros.

Tal y como anunció Sánchez durante el debate, Nadia Calviño ocupará la vicepresidencia económica, un cargo ausente durante su primera legislatura, pero que han ocupado anteriormente Rodrigo Rato, Pedro Solbes o Elena Salgado. El ascenso de Calviño no es casual, ya que se trata de un nombre respetado en Bruselas, que tendrá que enfrentarse a importantes desafíos como la situación en Cataluña, la desaceleración económica o la salida del Reino Unido de la Unión Europea.

Estos son los principales retos en materia económica a los que se enfrentará el nuevo Ejecutivo:

1. Los nuevos presupuestos

Aunque parezca mentira, España se encuentra a las puertas del año 2020 con una segunda prórroga de los Presupuestos Generales del Estado de 2018, que elaboró el entonces ministro Cristóbal Montoro. Estas cuentas públicas se aprobaron apenas una semana antes de la moción de censura a Mariano Rajoy, gracias a que el PNV arrancó a los conservadores una subida generalizada de las pensiones.

Se trata de unos presupuestos que ya no responden a la realidad de España porque no están actualizados: han mejorado los ingresos —por una mayor recaudación de impuestos—, ha bajado el gasto en desempleo o se ha aumentado el sueldo de los funcionarios, entre otras. Es por ello, que la elaboración de nuevos Presupuestos debe ser una prioridad para el nuevo Ejecutivo, porque resultan un pilar fundamental de la política económica. Si no hay presupuestos, no hay acción de Gobierno que valga, solo propaganda, como ocurre actualmente en Cataluña o en Madrid.

La aprobación de unas nuevas cuentas públicas no resultará nada fácil, ya que la conformación de una mayoría parlamentaria no resulta sencilla. Solo por recordar: Sánchez necesita asegurarse más síes que noes para superar las enmiendas a la totalidad que seguro plantearán PP y Vox, como mínimo. De hecho, fue el fracaso de los Presupuestos de 2019 en esta votación lo que provocó el adelanto electoral al 28 de abril.

Lo más probable es que PSOE y Unidas Podemos retomen medidas incluidas en aquellas fallidas cuentas públicas, elaboradas por María Jesús Montero, como el incremento del impuesto sobre sociedades o el aumento del impuesto sobre hidrocarburos a los coches diésel. La aprobación de la tasa Tobin y de la tasa Google también estarán sobre la mesa. Más impuestos a cambio de más gasto, por ejemplo, en dependencia. Además es previsible que aumente la demanda de inversiones en sus comunidades por parte de partidos de ámbito regional cuyo apoyo es necesario para sacar las cuentas adelante como ERC, PNV, PRC, BNG o Teruel Existe.