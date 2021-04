Los retrasos en vacunación tienen un alto coste económico

Gustavo Valiente / SOPA Images / LightRocket via Getty Images

Gustavo Valiente / SOPA Images / LightRocket via Getty Images Una enfermera pone una vacuna en el hospital de Coria.

Desde comienzos de 2021, con unas pocas vacunas ya aprobadas y otras a punto de finalizar sus ensayos clínicos, todos los organismos que publican predicciones económicas asocian la marcha de la (macro)economía a la evolución de la vacunación. Así, el Fondo Monetario Internacional subtitulaba su World Economic Outlook de enero 2021 Policy Support and Vaccines Expected to Lift Activity.

El coste macroeconómico de la covid para España en 2020 podría suponer hasta 200.000 millones de dólares (G. Lopez-Valcarcel y Vallejo, 2021) en pérdidas de PIB comparando las cifras reales con el mundo contrafactual sin pandemia en el que habríamos crecido un 1,6% del PIB.

Los costes sanitarios y no sanitarios directos de la covid (prevención, tratamiento de la enfermedad y sus secuelas a largo plazo, etc.) representan apenas una pequeña parte del total. Nuestro estudio de coste-efectividad concluye que las estrategias de prevención basadas en test, rastreo y aislamiento son dominantes. Por cada euro que se gasta, se recuperan 7 euros. Aunque no se ha hecho un estudio similar para España sobre la prevención mediante vacunas, es evidente que estas son muy coste-efectivas, dada la enorme cuantía de las pérdidas económicas que evitan.