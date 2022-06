Los rusos, a punto de hacerse con Lugansk, atacan Kiev como aviso ante la Cumbre de la OTAN

El Ejército ruso, tras haberse hecho con el control de la estratégica ciudad de Severodonetsk, en la región de Lugansk, en el este de Ucrania, tratan ahora de bloquear la vecina Lisichansk, uno de las pocos enclaves que aún no ha conquistado.

No obstante, y según el Ejército ucraniano, “la lucha continúa en el área de Vovchoyarivka. Cerca de Verkhnokamyanka, las Fuerzas de Defensa de Ucrania infligieron grandes pérdidas al enemigo y obligaron a las fuerzas rusas a retirarse”.

También llevaron a cabo operaciones de asalto en el área de Dementiyivka y Pytomnyk, aunque en ellas no avanzaron y minaron zonas cercanas a las localidades.

Kiev, golpeada de nuevo

“Me preguntan por qué atacan Kiev. La buena pregunta es por qué atacan Ucrania. No hay ninguna razón. Es una guerra sin sentido en la que mueren miles y miles de civiles. No vemos por qué”, dijo Klitschko a los medios. Los ataques también dañaron un jardín de infancia cercano, y el patio quedó marcado con un cráter.

Mensaje a los bielorrusos

El Kremlin “ya ha decidido todo por vosotros: vuestras vidas no valen nada para ellos. Pero no sois esclavos ni carne de cañón. No tenéis que morir. Y podéis evitar que nadie decida por vosotros lo que viene a continuación”, agregó.