Los sabios

CSA Images via Getty Images

Una de sus puertas –llamada Niomon- está flaqueada por dos estatuas y enfrente a ellas se encuentra el famoso grabado en madera de los tres monos sabios, cuyos nombres en japonés significan “no ver, no oír, no decir”.

El mensaje original de estos monos era muy sencillo, al tiempo que categórico: no escuchar lo que te lleve a hacer malas acciones, no ver las malas acciones como algo natural y no hablar mal sin fundamento. Así de simple.