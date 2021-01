Los sanitarios de Madrid, víctimas del temporal (y de la dejadez del Gobierno)

Ángel Bayo es médico en un dispositivo de asistencia rural (SAR) y, aunque este fin de semana no tuvo que trabajar como tal, no dejó de ayudar a compañeros que se habían quedado atrapados, principalmente en localidades del sureste de Madrid. “Estaban en situaciones realmente complicadas”, asegura.

“La presidenta de la Comunidad de Madrid [ Isabel Díaz Ayuso ] dijo este domingo que los centros de salud se iban a abrir con total normalidad este lunes, y lo que nos hemos encontrado han sido accesos inaccesibles, caídas de sanitarios, fracturas, roturas de muñecas, lesiones. Esa es la situación”, describen desde la Asociación. “La UME ha ido despejando los accesos de hospitales, pero en los centros de salud, y más los de zonas rurales, no ha sido así”, lamentan. “En otros muchos no hay calefacción, y la peor situación se la han llevado los SAR, los servicios de atención rural, que dan servicio a varios pueblos de la zona”, señalan.

La situación este lunes no es mucho mejor. Y desde la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (AMYTS) señalan que la peor parte se la lleva la Atención Primaria. “En los hospitales siempre se trabaja los fines de semana, se hacen guardias todo el día y, aunque haya sido una faena para los trabajadores atrapados, los centros están preparados para que la gente pase allí la noche. En muchos consultorios no es así”, recalcan.

Este fin de semana, las redes sociales se han llenado de mensajes de sanitarios muy apurados por el temporal. Los que estaban en el hospital no pudieron volver a sus casas, y doblaron o incluso triplicaron sus turnos. Muchos de los que tenían que entrar a trabajar no pudieron llegar a sus centros. Otros lograron llegar de forma heroica , y otros muchos se vieron obligados a despejar los accesos, pala en mano, para que las ambulancias y los enfermos pudieran entrar.

Bayo lamenta que “las jerarquías no tomaron partido, no avalaron el cierre de dispositivos y no permitieron que los profesionales se fueran a descansar”. “Todo esto ha generado graves conflictos”, apunta. Uno de ellos es “la alimentación”: “Hay gente que iba para trabajar 12 horas y se ha tenido que quedar 96, muchas veces sin poder salir a comprar”, denuncia. “Tampoco ha habido tareas de limpieza y desinfección en estos días, precisamente en pandemia”, lamenta. “En algunos centros la situación ha sido dramática. Estamos hablando de zonas rurales”, recuerda el médico.

Al médico le duele especialmente que la Consejería de Sanidad no haya puesto recursos para rescatar a los profesionales encerrados en sus centros. “No entendemos cómo a la Consejería de Sanidad no se le ha ocurrido gastarse cuatro duros en poner un servicio de 4x4 para recoger al personal, o cómo no se les ocurrió cerrar los dispositivos para que el personal no se quedara allí atrapado”, explica.

“Decían que desde el sábado estaban en contacto con Protección Civil y la UME. Pero de los 43 dispositivos SAR de todo Madrid, no hay uno en el que se haya visto la llegada de Protección Civil o de la UME”, exclama Bayo. “Nos hemos sentido abandonados, desprotegidos y maltratados. Nuestros gerentes a veces se olvidan de que existimos”, dice. “No se puede dejar a la gente tirada de esta manera”.