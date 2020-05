El después de los aplausos: los sanitarios piden no caer en el olvido tras el covid-19

PIERRE-PHILIPPE MARCOU via Getty Images

PIERRE-PHILIPPE MARCOU via Getty Images Una trabajadora en la protesta a las puertas del Hospital Gregorio Marañón.

Laura Magan forma parte de Sanitarios Necesarios , una plataforma que ha celebrado este lunes una protesta silenciosa en las puertas de todos los centros de salud a las ocho de la tarde, hora de los aplausos. El nombre no lo ponen ellos: forman parte, junto a otros trabajadores como los de los supermercados, servicios de limpieza o servicios sociales, de esos “empleados esenciales” de los que habló el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez .

“Cansada, agotada, desgastada, ansiosa”. Son algunos de los adjetivos con los que Laura Magan, una enfermera de 27 años bregada en la pandemia del covid-19 , utiliza para expresar cómo se siente. Su malestar no llegó con el virus: carga con un historial de empleo corto y complicado, como muchos de su gremio. Desde que empezó su vida laboral a finales de 2019 ha encadenado hasta 18 contratos, el más largo de tres meses. Durante las últimas semanas ha ejercido como “refuerzo covid” en el madrileño Hospital de la Paz y ahora se pregunta qué va a ser de su futuro. Mientras la sociedad se plantea si deberá vivir con el covid-19, Magan se cuestiona si, además, deberá seguir conviviendo con la precariedad.

JAVIER SORIANO via Getty Images

JAVIER SORIANO via Getty Images Un hombre durante la protesta en el hospital Severo Ochoa de Madrid.

Inestabilidad de contratos, pero también en el trabajo

La enfermera asegura que esta “inestabilidad” no sólo se refleja en contratos de “uno, dos o tres días”, sino también en la forma de trabajar. Ha estado con distintos tipos de población, “desde mayores y atención primaria hasta pediatría y personas sin hogar”, lo que supone un “coste en salud física, mental y emocional”, además de generarle ansiedad “por no poder dar un cuidado de calidad”. También ha visto afectada su vida personal: “Independizarme ha sido misión imposible. Al no tener garantías por ese tipo de contratos nadie te alquila la casa”.

Con este panorama le pilló la pandemia que, al menos, le dio trabajo. “Si ya venía con ansiedad y cansancio de los primeros meses de vida laboral, ahora nos hemos enfrentado a algo que ha terminado de agotarme. Imagina a algunos compañeros que llevan conviviendo años con esta precariedad”, apunta la joven. Eso no ha impedido que se enfrenten a la crisis sanitaria “con ganas y sentido de la responsabilidad”.