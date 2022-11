Los secretos de confesión de los que sufrieron junto a 'El Lobo'

Si El Lobo jamás había contado su fructífera vida, lo que hemos hecho ahora en Secretos de confesión (como el anterior, editado por Roca) es dar voz a personas que nunca habían mencionado su relación directa con el agente más importante de la historia del espionaje español. Me he quedado fascinado con sus aventuras.

Carlos Prieto es un guardia civil que no se conformó con un cómodo –pero aburrido- destino en un pueblo y optó por integrarse en la agencia de espionaje, “un servicio que no se sabe lo que es ni lo que hace”. Tras levantarse un día, a finales de los años 70, descubrió que ETA había matado a un compañero, pero también que nunca tendría miedo a jugársela por su país. Aceptó formar parte del equipo de El Lobo que recorría los Pirineos para detectar rutas y escondites de la banda. Cuatro hombres solos que se la jugaron en numerosas ocasiones, comiendo de lo que encontraban en el camino y sabiendo que si les pillaban nadie impediría su muerte.

De entre todas las personas que he visitado y que por primera han accedido a hablar con un periodista sobre su relación con Mikel Lejarza, no podían faltar sus hermanas. Nada me ha conmovido tanto. Su relación con la infiltración de Mikel en ETA fue nula, pero mientras él pasó a la clandestinidad –de donde no ha salido en los últimos 50 años-, ellas se quedaron con sus padres en el pequeño pueblo donde vivían. En su relato escalofriante me cuentan cosas como éstas: “Nosotras también cogimos miedo a la gente. Nuestro padre iba a trabajar pronto por las mañanas y a esas horas no había ni autobuses ni medios de transporte, así que tenía que ir andando y atravesar en solitario una Galdácano con las vías vacías. Caminaba por la carretera nacional y contaba que a veces le perseguían pasos, lo seguían. Nunca le pasó nada, pero el miedo lo teníamos”.