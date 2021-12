Los siete 'looks' de impacto que resumen el 2021 de la reina Letizia

El más significativo

Los Premios Princesa de Asturias volvieron este año por todo lo alto al Teatro Campoamor y Letizia eligió un look de impacto acorde con la ocasión. Para la gala confió en The 2nd Skin Co y confirmó que los tiempos en los que confiaba en Felipe Varela para las ocasiones más especiales han terminado. El que fuera su diseñador de cabecera ha ido desapareciendo de su armario en los últimos años pero la reina lo mantenía para vestirla en los actos del 12 de Octubre y en los Princesa de Asturias. Este año no lo eligió en ninguna de las dos ocasiones.