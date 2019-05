Los siete mejores momentos de Eurovisión 2019

La gran final de Eurovisión 2019 dejó las luces en el escenario y las sombras para nuestro recuerdo. No hubo grandes actuaciones ni momentazos, lo que no quiere decir que no haya habido algunas meteduras de patas y muchas –pero que muchas– risas en las redes sociales.

Al final, ganó Holanda con Arcade de Duncan Laurence –que ya se perfilaba como favorita–. Y España, un año más, pasó con mucha pena y sin mucha gloria. Ni hubo boicot –la gala se presentaba como una de las más políticas y polémicas– ni demasiado originalidad. Por eso, si con algunas cosas nos tenemos que quedar, que sean estas.

Ha habido muchas –y buenísimas– comparaciones, pero la mejor ha sido la que muchos espectadores han hecho tras la aparición de la representante de Albania. De la isla de Honduras a Israel han teletransportado a Isabel Pantoja.