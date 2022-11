Los sindicatos piden al menos subidas salariales "razonables" de entre el 4 y el 4,5% en 2022

La clave es llegar a fin de mes, no perder poder adquisitivo en este mundo en crisis, con la postpandemia y la guerra en Ucrania y sus consecuencias. “Puede que los salarios en este momento no puedan subir igual que la inflación, pero sí se pueden adquirir compromisos de subidas razonables, que deberían andar entre el 4-4,5% este año y entre 3 y 2,5% los dos próximos años”, sostiene Sordo. El secretario general de CCOO cree que “las organizaciones empresariales están acostumbradas de salir de la crisis con procesos de caídas salariales” y es una dinámica que hay que cambiar.

Sordo y Álvarez entienden que las empresas están obteniendo beneficios de la subida de precios -no hay más que ver el mundo energético- y defienden que, si no suben los salarios, la sociedad dejará de consumir, una cosa va con la otra. Esto es, hay que revisar los convenios para que no pare el consumo. “Es importante que no se pare el consumo interno. Si se para, empeorarán los beneficios de esas empresas”, explica Álvarez, quien recuerda además que “donde hay fortaleza sindical, los convenios se están actualizando con una subida salarial por encima del 4,5%”.