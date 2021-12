Los sindicatos sanitarios se plantean iniciar acciones legales contra Ayuso

Cezaro De Luca/Europa Press via Getty Images

Cezaro De Luca/Europa Press via Getty Images Cola en un centro de salud de Madrid para realizarse una prueba covid, el 21 de diciembre de 2021.

Mientras los sanitarios de la Atención Primaria madrileña lanzan un SOS ante el aumento descomunal de los casos covid y la casi imposibilidad de atender a pacientes, casos sospechosos y contactos, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha insinuado esta mañana que eran los responsables de los centros de salud los que podrían estar boicoteando la atención a pacientes.

“Los ciudadanos no tienen que estar esperando y en algunos [centros de salud] no cogen el teléfono, se cuelgan o de repente no hay médicos. Lo vamos a investigar”, ha dicho Ayuso este martes en los micrófonos de esRadio.

Los sanitarios no dan crédito. Y esta tarde han respondido. Desde la asociación AP se mueve califican de “desafortunadas” las declaraciones de la presidenta en las que “acusa sin fundamentos a los profesionales” como responsables de un supuesto “boicot interno” que sería la causa de la situación de colapso de los centros de salud de Madrid.