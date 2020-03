EFE Los test rápidos de coronavirus comprados en China no funcionan bien

Los test rápidos para detectar el coronavirus que España ha comprado a China no funcionan bien. El motivo es que los dispositivos, adquiridos a la compañía china Bioeasy, atesoran una sensibilidad del 30% cuando sería necesario que superase el 80%, según informa El País . Con ese valor, los test no tienen utilidad.

Críticas a los test

Son muchas las opiniones críticas sobre los test rápidos del coronavirus. La prestigiosa revista Nature publicaba el pasado 23 de marzo que ni los test rápidos ni las de PCR son métodos ideales. En referencia a estos últimos, la publicación especializada argumentaba que “Las PCR son altamente precisas y se pueden desarrollar a gran velocidad, pero son complejas de usar y lentas para dar un resultado”,

Por su parte, la Foundation for Innovative New Diagnostics (FIND) avisa de que las pruebas rápidas “tienden a no ser definitivas”.