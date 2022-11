Matt Hancock, que ocupó la cartera de Sanidad y llevó las riendas de la lucha contra el coronavirus durante gran parte de la pandemia, viajará a Australia este mes para participar en I’m a Celebrity... Get Me Out of Here! (Soy un famoso, ¡sacadme de aquí!), un programa en el que varios famosos tienen que sobrevivir en una jungla y someterse a pruebas extremas como introducir la cabeza en recipientes llenos de insectos y comer todo tipo de animales.