Los toros volverán a TVE y Errejón sale por la puerta grande con su reacción: 6.400 'me gusta'

La Comisión Mixta (Congreso-Senado) de Control Parlamentario de la Corporación RTVE y sus Sociedades ha aprobado este lunes una incitativa del PP por la que se insta a RTVE a dar espacio a la tauromaquia en su programación y ha rechazado otra propuesta de Vox para que vuelvan de forma urgente los ingresos por publicidad.

Así, la proposición no de ley del PP, que apuesta por volver a retransmitir en directo los festejos taurinos en TVE, documentales de leyendas del toreo y reportajes divulgativos sobre la tauromaquia, ha recibido el apoyo de los parlamentarios del PP y Vox, mientras que Unidas Podemos, ERC y Más País han votado en contra y el PSOE se ha abstenido, dando luz verde a la aprobación del texto.

En su intervención, el portavoz ‘popular’, Andrés Lorite, ha hecho hincapié en que la tauromaquia es “arte” y “cultura”, pero también “se convierte en un motor de desarrollo económico y de generación de miles de empleos”. “Sin duda, el mundo del toro tiene un gran valor medioambiental, social, económico y cultural en nuestra sociedad”, ha insistido.

“El toro, ahora mismo, carece de una programación en gran medida por las decisiones que han tomado algunos políticos territorialmente, que han cercenado la libertad, que han cercenado la posibilidad de que el mundo de toro desarrolle no sólo su economía, su cultura y su arte”, ha manifestado Víctor Sánchez del Real, diputado de Vox.

La diputada de Más País Inés Sabanés ha defendido que “las actividades que significan dolor y sufrimiento para el animal no pueden ser promocionadas por una televisión pública”, mientras que el senador de ERC Bernat Picornell ha afirmado que “matar a un animal no es para nada cultura” y que “torturar no es cultura”, por lo que ha puesto de manifiesto su rechazo a la propuesta.

Poco después, el diputado de Más País Íñigo Errejón ha publicado un breve tuit sobre el tema que está teniendo una gran repercusión en la red social, con más de 6.400 ‘me gusta’, 1.800 retuits y 1.200 respuestas en apenas 15 horas.

“Ya que volvemos al siglo pasado, ¿las van a emitir en blanco y negro?”, es el breve texto que ha publicado Errejón.