Los trabajadores de actividades no esenciales deberán quedarse en casa en las próximas dos semanas

Cuando termine la emergencia sanitaria, ha dicho el presidente del Gobierno, los trabajadores recuperarán las horas de trabajo no prestadas “de manera paulatina y espaciada en el tiempo”.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez , ha anunciado que el Consejo de Ministros aprobará este domingo un permiso retribuido recuperable para que los trabajadores de actividades no esenciales no vayan a trabajar desde el 30 de marzo al 9 de abril, ambos incluidos.

“Europa no ha alumbrado el virus, tampoco España ni ningún país hermano”, ha dicho Sánchez, quien asegura que esta crisis sanitaria “está poniendo a prueba el modelo europeo” que está, según el presidente del Gobierno, “en su momento de mayor dificultad desde su creación”.

“Cuando la batalla es más intensa, como ahora, no es momento de bajar la guardia, es momento de intensificar la lucha”, ha aseverado el presidente del Gobierno.

“Europa debe de estar a la altura y no decepcionar a sus ciudadanos. Europa no puede fallar, no debe fallar. Necesitamos pruebas del compromiso europeo, necesitamos contundencia y solidaridad”, ha expuesto Sánchez.

“La respuesta tiene que ser europea, no puede ser solamente nacional. Una respuesta donde todos rememos a una, seamos holandeses, españoles, italianos o alemanes”, ha dicho Sánchez.