Los tres casos por los que 'Sálvame' lleva a juicio a Lydia Lozano

A Lydia Lozano se le está cuestionando en todos los sentidos: “Firmaba los artículos que escribían otros”, “Lydia ya es noticia, no da la noticia”, “disfruta siendo la protagonista”, “en 15 años no ha firmado una noticia”, “le falta humanidad”... Todos esos ataques han acabado en una pregunta que ha hecho el programa a sus espectadores, a través de la encuesta ‘¿Lydia Lozano es ídolo o fraude?’.

El HuffPost se ha puesto en contacto con Lydia Lozano, que no ha querido dar “ni un entrecomillado”. “Uf, perdóname, no quiero hablar del tema. Ni de broma”, ha contestado la periodista.

Tampoco han querido pronunciarse al respecto sus compañeras Gema López y María Patiño. “Prefiero explicarme en el programa y que la gente reaccione en directo a lo que digo”, ha explicado Patiño. Gema comparte la misma posición: “Lo que tenía que decir, lo he dicho en el programa”. Ésta llegó a decir en Sálvame, concretamente, que siente “vergüenza” por dar la imagen de que los trabajadores de la prensa rosa son “traficantes de noticias mentirosos”.

Caso Isabel Sartorius

Sin embargo, Antonio Montero ha desmentido a su compañera en pleno directo, y una vez más se ha puesto en tela de juicio la profesionalidad de Lozano: ”¿Crees que me compensa que mi madre, que es mayor, vea cómo me ridiculizan?”, le decía la periodista a uno de los colaboradores.

El programa se ha puesto en contacto con Isabel Sartorius para saber quién miente, y la expareja del rey Felipe asegura no recordar ese pacto. La explicación ‘lógica’ que aportó María Patiño es que “quizás no la reconoció porque por aquel entonces Lydia no era famosa”. Comenzó a ser conocida a raíz de su trabajo en el programa de televisión Tómbola.